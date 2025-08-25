أفادت معلومات قناة mtv بأن الموفد الأميركي توم براك ومورغان أورتاغوس سيزوران رئيس مجلس النواب نبيه بري ظهر الثلثاء، ورئيس الحكومة نواف سلام عند الساعة الواحدة بعد الظهر، على أن يتناولوا الغداء في السراي الحكومي.

وأوضحت المعلومات أن براك وأورتاغوس سيزوران قصر بعبدا غداً الساعة العاشرة صباحاً، حيث سيعقد مؤتمرًا صحافيًا يشارك فيه الموفدان الأميركيان والسيناتوران ليندسي غراهام وجين شاهين.

وفيما أشارت المعلومات إلى ان براك وأورتاغوس يتناولان العشاء الليلة في أحد مطاعم الجمّيزة مع الوفد الأميركي المرافق وعدد من الوزراء والنواب ونحو ٥٠ مدعواً، افادت معلومات جديدة للmtv، ان برّاك لم يشارك في العشاء في الجميزة مع الوفد الأميركي وعدد من النواب والوزراء وهو يتناول العشاء في مطعم آخر في بيروت.

مصادر أميركية معنية بالمفاوضات وصفت عبر mtv بيان مكتب نتنياهو بأنه مهم جداً وضخم فيما قالت مصادر لبنانية مطلعة على المفاوضات ان بيان مكتب نتنياهو جيد ويقرّ ويقبل بمبدأ "الخطوة مقابل خطوة" الملحوظ في الورقة الأميركية.

وأوضحت مصادر لبنانية أخرى مطلعة على المفاوضات ان بيان مكتب نتنياهو لم يذكر وقف الأعمال العدائية ويعني أنه ناقص.



مصادر أميركية معنية بالمفاوضات لفتت الى ان قائد الجيش لم ينجز الخطة بعد ولا يزال عليه أن يُكملها ثم يقدّمها إلى مجلس الوزراء وبعدها يصوّت عليها الوزراء ثم يبدأون بتنفيذها ولا تزال هناك خطوات كثيرة بانتظار الإنجاز.