Jul 23, 2025 10:36 AMClock
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براك من بكركي: ما نقوم به هو عملية متواصلة وليس حدثًا والجميع يقوم ما في وسعه ولا شكّ في أنّ الأمر معقّد وآمل أن يتواصل الحوار فالجميع يحب اللبنانيين

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