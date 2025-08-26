11:51 AMClock
براك: الجيش اللبناني هو الجواب لا اليونيفيل وفي كل مرة تلجأون للخارج تفقدون قيمة ما لديكم وخطة نزع سلاح حزب الله لن تكون عسكرية بالضرورة ولكن من خلال إقناع الحزب بالتخلي عن سلاحه

