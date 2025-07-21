Jul 21, 2025 12:07 PMClock
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براك: إن لم يحدث نزع سلاح حزب الله لن تكون هناك تبعات مباشرة أو أي تهديد ولكنه سيكون أمراً مخيباً للآمال

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