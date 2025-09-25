كتب المبعوث الأميركي الخاص لسوريا توم براك على إكس: "تواصل الولايات المتحدة الأيمركية دعم لبنان في سعيه لإعادة بناء دولته، وتحقيق السلام مع جيرانه، والاستمرار في سعيه لتنفيذ اتفاق وقف الأعمال العدائية الذي تم توقيعه في تشرين الثاني 2024، بما في ذلك نزع سلاح حزب الله."

