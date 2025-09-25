8:19 AMClock
أخبار محلية
  • Plus
  • Minus

براك: أميركا تواصل دعم مساعي لبنان لإعادة بناء دولته

كتب المبعوث الأميركي الخاص لسوريا توم براك على إكس: "تواصل الولايات المتحدة الأيمركية دعم لبنان في سعيه لإعادة بناء دولته، وتحقيق السلام مع جيرانه، والاستمرار في سعيه لتنفيذ اتفاق وقف الأعمال العدائية الذي تم توقيعه في تشرين الثاني 2024، بما في ذلك نزع سلاح حزب الله."
 

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o