11:22 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

براك: أعتقد أن ترامب لديه خطة بشأن غزة ويجب أن ينتهي هذا الوضع ووقف إطلاق النار في غزة لن ينجح وأعتقد أن خطوة الاعتراف بالدولة الفلسطينية "جيدة" لكنها بلا جدوى ولا تساعد

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o