براءة اختراع لابتكار علمي يضع مدرسة سان جوزيف - مزرعة يشوع في طليعة التميز التربوي والابتكاري

نتيجة لاعتمادها منهج STEAM++ Innovation Program الرائد، سجلت مدرسة Saint Joseph – Mazraat Yachouh إنجازًا نوعيًا جديدًا:
 براءة اختراع رسمية من وزارة الاقتصاد والتجارة – مصلحة حماية الملكية الفكرية، لاختراع طبي واعد يحمل اسم:
 Para-Healer
جهاز متطور صُمم لمساعدة الأشخاص المصابين بـ الشلل النصفي على المشي مجددًا، من خلال تفكيك التكتلات الدموية بالعلاج الفيزيائي الذي يقدمه الجهاز.

 تم عرض المشروع في المباراة الوطنية – مباراة العلوم، حيث حصد الجائزة الأولى بكل فخر، بفضل تميز الفكرة ودقة التنفيذ ووضوح الرؤية المستقبلية.

 هذا الإنجاز ثمرة شراكة ناجحة بين العلم والإبداع، وجهود مشتركة من الطلاب:
ديالا جوزيف عازار، غايل كابي براك، لين حكمت ضاهر، ماريا أنطوان يمين، ميشال أنطوان الحاج.

 تم تسجيل براءة الاختراع تحت الرقم 013733 بتاريخ 27/10/2012، وتمنح لصالح الفريق لمدة 20 عامًا.

 كل التقدير لإدارة المدرسة، وعلى رأسها الأخت ماري رشيل حويك، ولأهالي الطلاب على دعمهم المستمر وإيمانهم العميق بطاقات الجيل الجديد.

