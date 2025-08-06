نُظِّمَت وقفة تضامنية مع رئيس مجلس إدارة كازينو لبنان رولان خوري امام مستديرة العدلية، وذلك بدعوة من التيار الوطني الحر.

ورفع المشاركون يافطات كتب عليها شعار "رولان خوري معتقل سياسي".

وشارك في الوقفة التضامنية عدد من نواب التيار الوطني الحر الحاليين والسابقين، وتخلل الوقفة كلمات شددت على رفض الظلم الذي يتعرّض له رولان خوري.

وبدوره، قال النائب السابق إدي معلوف، الذي شارك في الوقفة التضامنية، للـmtv: "نحن هنا بسبب الظلم بحق رولان وغيره باتهامات إثراء غير مشروع في حين أن كازينو لبنان هو شركة خاصة".

وتابع معلوف: "نتساءل عن سبب تأخير صدور التقارير واستمرار التوقيفات بملف كازينو لبنان في حين أن الجميع يختبئ ولا يصارحنا بالحقيقة".

من جهته، أكد النائب سليم عون أن "محاربة الفساد تكون للمرتكبين لا للابرياء والسلطة عاجزة ان تفرض هيبتها بالحق".

أما النائب ادغار طرابلسي، فشدد على أنه "يجب اطلاق سراح رولان خوري وان يتوقف هذا المسلسل".

وأكدت النائب ندى البستاني أن "رولان خوري معتقل ظلمًا".