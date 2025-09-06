كتب النائب نبيل بدر عبر حسابه على منصة "اكس":

"نظراً للتحوّلات الدولية التي أنجبت ما بات يُعرف بـ"قرار الترحيب" في جلسة الحكومة أمس، يبرز السؤال الجوهري: ما هي الخطوة التالية في هذا المسار المستجد؟

ومن هنا، فإننا باعتبارنا شركاء أصيلين في هذا الوطن، معنيون أكثر من أي وقت مضى بتضافر الجهود للحفاظ على مخرجات ومفردات اتفاق الطائف، لا باعتباره نصاً فحسب، بل كمرجعية سياسية ودستورية تضمن وحدة الدولة وتكافؤ الشراكة وتمنع الانزلاق إلى اجتهادات أو بدائل تمسّ جوهر الصيغة الوطنية التي ارتضاها اللبنانيون جميعاً ".