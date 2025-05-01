في مناسبة عيد العمّال الّذي يُصادف في الأوّل من أيار من كلّ عام، توجّه السياسيّون بالمعايدة إلى العاملات والعمّال اللبنانيّين.

عون: حيا رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون عمال لبنان وعاملاته بمناسبة الاول من ايار ، عيد العمال العالمي ، معتبراً ان ما يقدمونه اليوم من تضحيات سيكون له اثر كبير في بناء لبنان المستقبل ، مؤكداً ان الدولة تضع نصب عينيها حماية حقوق العمال وتحسين ظروف عيشهم من خلال تنفيذ الإصلاحات الضرورية التي من شأنها اعادة عجلة الاقتصاد إلى الدوران وخلق فرص عمل جديدة للشباب اللبناني وتأمين شبكات الحماية الاجتماعية .

وقال الرئيس عون في معايدته العمال :

" يسرني أن أتوجه إليكم اليوم بمناسبة الأول من أيار، عيد العمال العالمي، لأحيي صمودكم وعطاءكم المستمر رغم كل الظروف الاستثنائية التي يمر بها وطننا الحبيب لبنان.

إن احتفالنا بهذا اليوم يأتي في ظل تحديات غير مسبوقة يواجهها لبنان على كافة الصعد الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. وفي هذه اللحظات العصيبة، أنتم من يحمل المشعل، أنتم من يحافظ على استمرارية الحياة في ربوع الوطن، وأنتم العمود الفقري الذي يمنع انهيار البنيان اللبناني بأكمله.

لقد أثبت العامل اللبناني، كما عهدناه دائماً، أنه يملك من الصلابة والإرادة والإيمان ما يجعله قادراً على تخطي أصعب العقبات وأشد الأزمات. فرغم تدهور القدرة الشرائية للعملة الوطنية، ورغم ارتفاع تكاليف المعيشة، ورغم شح فرص العمل وتدني الأجور، بقيتم أوفياء لوطنكم، مخلصين لمهنكم، متشبثين بالأمل في غد أفضل.

واضاف : أيها العمال الأعزاء، إن ما تقدمونه اليوم من تضحيات سيكون له أثر كبير في بناء لبنان المستقبل. فالأوطان لا تُبنى إلا بسواعد أبنائها، والنهضة لا تتحقق إلا بالعمل الدؤوب والجهد المتواصل. وإنني على ثقة بأن إرادة الحياة التي تتجلى في مثابرتكم اليومية، ستكون أقوى من كل عوامل اليأس والإحباط.

إن الدولة اللبنانية، رغم الظروف الصعبة التي تمر بها، تضع نصب عينيها حماية حقوق العمال وتحسين ظروفهم المعيشية. ونحن نعمل بكل جهد ممكن على تنفيذ الإصلاحات الضرورية التي من شأنها إعادة عجلة الاقتصاد إلى الدوران، وخلق فرص عمل جديدة للشباب اللبناني، وتأمين شبكات الحماية الاجتماعية التي تصون كرامة العامل وتضمن له وللأسرته حياة كريمة.

وأكد الرئيس عون " إن النهوض بالواقع العمالي في لبنان ليس مسؤولية الحكومة وحدها، بل هو مسؤولية مشتركة بين جميع مكونات المجتمع. فالقطاع الخاص مدعو إلى المساهمة في خلق فرص العمل وتحسين شروط العمل، والنقابات العمالية مدعوة إلى الارتقاء بدورها في الدفاع عن حقوق منتسبيها ضمن إطار المصلحة الوطنية العليا، والمجتمع المدني مدعو إلى المساهمة في نشر ثقافة العمل المنتج والتضامن الاجتماعي.

وختم رئيس الجمهورية معايدته للعمال قائلا :

" أيها العمال الأعزاء،

لقد كان لبنان وسيبقى، بفضل خبرات أبنائه وكفاءاتهم وإبداعاتهم، نموذجاً في المنطقة للنهضة والتقدم. وإنني على يقين بأن الأزمة الحالية، مهما طالت، ستزول، وسنخرج منها أكثر قوة وصلابة، لنبني معاً لبنان الغد، لبنان العدالة والازدهار، لبنان الذي يليق بتضحياتكم وبطموحات أبنائكم.

في هذا اليوم المبارك، أتوجه بالتحية لكل عامل وعاملة في لبنان، لكل من يسهم بعرق جبينه في بناء هذا الوطن وصموده، ولكل من يؤمن بأن العمل هو أسمى قيمة إنسانية وأنبل رسالة حضارية.

كل عام وأنتم بألف خير، وكل عام ولبنان العظيم في خير وازدهار."

سلام: وكتب رئيس الحكومة السابق تمام سلام عبر منصة "أكس": "عمّال لبنان هم النبض الحي لمجتمعنا وعيدهم اليوم مناسبة للتأكيد على دورهم الرائد في تعزيز بنياننا الوطني".

الصدي: في السياق، كتب وزير الطاقة والمياه جو الصدي عبر حسابه على منصة X: "العمال هم أهل الأرض واليد التي تبني الوطن وإقتصاده... بعيدهم أتمنى أن ننجح كحكومة برفع الغبن عنهم وتأمين مناخ سليم لحياة كريمة وآمنة..."

جو عيسى الخوري: كذلك، كتب وزير الصناعة جو عيسى الخوري على منصة "اكس": "علينا أن نستمر.. حتى عندما نكون متعبين.. وأن لا نستسلم. عيد عمال سعيد لكل مقاوم من خلال عمله.. كرمال لبنان.. لبنان فقط".

الحجار: من جانبه، كتب وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار على حساب الوزارة عبر منصة "اكس": "إلى العاملات والعمال الذين يجهدون بإرادة صلبة كل التقدير والإحترام. اليوم ليس فقط مناسبة للمعايدة والشكر لما يقدمونه من تفانٍ في خدمة الوطن والمجتمع بل دعوة متجددة والتزام بالعمل على تحسين أوضاعهم وحماية حقوقهم، وهذا ما نسعى لتحقيقه".

السيد: كذلك، كتبت وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد على منصة "اكس" لمناسبة عيد العمال: " أتوجه بتحية تقدير وامتنان إلى جميع العاملات والعمّال في لبنان، الذين يواصلون عملهم بإصرار وعزيمة رغم كل التحديات. وفي هذه المناسبة، أخصّ بالشكر فريق وزارة الشؤون الاجتماعية، الذي أظهر خلال السنوات الماضية التزاماً استثنائياً، وكان في طليعة من يخدمون الناس في أصعب الظروف. نؤمن بأن العمل هو الركيزة الأساسية لبناء الأوطان، ونعمل في وزارة الشؤون الاجتماعية على تطوير سياسات تحمي الحقوق وتعزّز العدالة الاجتماعية".

يزبك: وكتب عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب غياث يزبك عبر منصة "أكس، في عيد العمّال: "عمال بلادي الابطال يكابدون تعب جني الرزق وقهر تدني الرواتب وقيمتها وظلم الاستخفاف بالحقوق والجميع يعلم أنّ لولاكم لما كان لبنان ولن يكون. بتعاوننا الظلم إلى زوال، ينعاد عليكم والعدل قد تحقق".

الحواط: وكتب النائب زياد الحواط عبر حسابه على منصة "اكس": "في عيد العمّال تحية لعمّال لبنان الصامدين في وطنهم، رغم كل الصعوبات.

هم أساس الحاضر، ومعهم يتعزّز الأمل بنهوض لبنان وبناء غد أفضل في مرحلة مفصلية حاسمة".

الجميل: وكتب رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل على منصة “أكس”: “في عيد العمّال، تحيّة لكل يد تنتج وتصر على التمسّك بالوطن رغم كل الظروف. أنتم الركيزة الصلبة التي يبنى عليها لبنان الغد”.

وأضاف: “في عهدٍ جديد من الأمل والعمل، تبقون الشركاء الفعليين في مسيرة النهوض، كل التحية لكل عامل لبناني سيصنع الفرق شعارنا العمل”.

بوشكيان: وقال عن النائب جورج بوشكيان: "في عيد العمال، نستحضر التضحيات اليومية التي يقدمها العمال في كل القطاعات، وهم العمود الفقري للاقتصاد والنهوض الوطني... رغم الصعوبات، يواصلون العطاء بإصرار وإيمان بوطن أفضل. كل الشكر لرئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر على جهوده المستمرة في رفع صوت العمال والدفاع عن حقوقهم ومتابعة المطالب المحقّة دون كلل، كل عام وعمال لبنان بخير وكرامة".

بدر: بدروه، كتب النائب نبيل بدر عبر منصة "أكس": "لا تُبنى الأوطان بالأمجاد وحدها، بل بجهود أبنائها وعرق عمّالها. وبمناسبة عيد العمال، نؤكد التزامنا الثابت بالوقوف إلى جانب عمّالنا وعاملاتنا، ودعم حقهم في العيش الكريم والإنصاف. بوركت سواعدكم، وكل عام وأنتم بخير".

مخزومي: كذلك، كتب النائب فؤاد مخزومي على منصة "أكس" لمناسبة عيد العمّال: "تحيّة لعمّال لبنان على صبرهم ونضالهم وصمودهم، رغم كافة الظروف والأزمات. لِيَكُن هذا اليوم دعوة دائمة للعدالة الاجتماعية، ولصون وضمان حقوق العمّال وعدالة أجورهم وكرامة عيشهم. كل عام وأنتم بخير".

بقرادونيان: وكتب النائب هاغوب بقرادونيان عبر منصة "اكس": "في عيد العمال، نرفع التحية لأبطال الوطن، الذين يسهرون ليلاً نهارًا لبناء لبنان رغم التحديات. أنتم الأمل، وقوة الشعب التي لا تهزم. لكل عمّال لبنان، كل عام وأنتم بخير!".

الخير: وتوجّه النائب أحمد الخير بتحية تقدير واحترام إلى عمال لبنان، مشيدًا بتضحياتهم اليومية وجهودهم المستمرة في سبيل تأمين لقمة العيش بكرامة رغم الظروف الصعبة.

هاشم: كما حيا عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب الدكتور قاسم هاشم عمال لبنان، وقال: "يحل العيد هذا العام والظروف الصعبة الاقتصادية والاجتماعية ما زالت ظاغطة وتترك اثارها السلبية على عمال لبنان وطبقاته الكادحة التي تدفع من عرقها ودمها وتعب السواعد لبناء الوطن شجرا وحجرا من اجل ان يكون وطن الكرامة والحرية والعدالة وآن الاوان لانصاف عمال هذا الوطن لتقديم متطلبات العيش الحر وهذه واجبات الحكومة في زمن القهر والفقر فالى متى الانتظار وادارة الظهر لحقوق بناة الوطن".

وفي رسالة نشرها عبر حساباته الرسمية، قال الخير: "في يوم العمال، تحية لكل عمال لبنان الذين يبذلون في سبيل العيش بكرامة كل التضحيات، وكل الأمل أن تتحسن ظروف البلاد، وينالوا حقوقهم وما يستحقون من اهتمام وعدالة اجتماعية وإنصاف. ونحن لن نقصر في الوقوف إلى جانبهم والدفاع عن كرامتهم التي هي من كرامتنا".

الخازن: كما كتب النائب فريد هيكل الخازن عبر "اكس": "كلّ التحية لكلّ عاملة وعامل. أنتم عماد الوطن، أساس مستقبله وركيزة اقتصاده. نُجدّد التزامنا بأن نبقى صوتكم في التّشريع والدّفاع عن حقوقكم. كلّ عام وأنتم بخير وعطاء مستمر".

طرابلسي: من جهته، كتب النائب ادكار طرابلسي عبر حسابه على "اكس": عمال لبنان يستحقّون حياة كريمة وشيخوخة مضمونة. واجبنا الوقوف جنبهم. "الفاعل مستحق أجرته" (بولس الرسول).

مسعد: وكتب النائب شربل مسعد على منصة "أكس": "في يوم عيد العمال، أتوجه بتحية تقدير لكل يدٍ عاملة تبني وتعطي بصمت وإخلاص. أنتم صمام الأمان لاقتصادنا، والركيزة التي يقوم عليها مستقبل وطننا. نعدكم بأن نبقى أوفياء لقضاياكم، داعمين لحقوقكم، عاملين من أجل حياة كريمة تليق بتضحياتكم. كل عام وأنتم بخير، وعيدكم مبارك".

سليمان: وكتب النائب محمد سليمان في يوم العمال عبر منصة "أكس": "تبقى أيادي العمال سواعد من شرف وتضحية وكرامة في خدمة مجتمعنا والنهوض بإقتصادنا. تحية محبة ووفاء لكل عمال لبنان في يوم العمال. على أمل أن تعطى حقوقهم على ما يبذلون في خدمة وطننا ونهضة إقتصادة وبناء مؤسساته".

البعريني: وقال عضو تكتّل "الاعتدال الوطنيّ" النائب وليد البعريني : "لمناسبة عيد العمال، تحية من القلب لكل عمال لبنان الذين يواجهون صعوبات كبيرة، وظلمًا أكبر! تحية لهم، هم المظلومون برواتبهم وبحرمانهم من اي ضمانات وتقديمات اجتماعية، ومن اي رعاية لائقة لهم الآن وفي شيخوختهم...وتحية لكل طامح للعمل من دون ان يلقى فرصة عمل في ظل قلة الفرص والبطالة...عهدنا الاستمرار برفع صوتهم، فواجب الدولة ان تنصفهم!".

عبد المسيح: وكتب النائب أديب عبد المسيح عبر حسابه الخاص على منصة " X ": "تحية فخر وامتنان لكل عامل وعاملة في يومكم العالمي. أنتم القلب النابض لعجلة الحياة، وبجهودكم تبنى الأوطان وتزدهر المجتمعات. وعطاؤكم لا يُقدّر بثمن كل عام وأنتم بخير".

أسامة سعد: وحيا النائب أسامة سعد في بيان، "تحيّة نضاليّة إلى العمّال والعاملات في لبنان والعالم، وبشكل خاص إلى عمال لبنان الصامدين في مواجهة الأزمات، والمناضلين من أجل تأمين لقمة العيش بكرامة في ظل أوضاع اقتصادية واجتماعية شديدة القسوة".

وجدد تأكيده "الوقوف إلى جانب العمال في مطالبهم المحقة"، داعياً إلى "تعزيز دور النقابات المستقلة في الدفاع عن حقوقهم، والعمل الجاد لبناء دولة قائمة على العدالة الاجتماعية، والكرامة الإنسانية، والحقوق العمالية الكاملة".

وحيا "كل يد عاملة تُنتج، وتبني، وتناضل من أجل مستقبل أفضل".

البزري: وكتب النائب الدكتور عبد الرحمن البزري عبر حسابه على منصة "أكس": "تحية فخر واعتزاز إلى العاملات والعمّال، أنتم الأساس المتين الذي يُبنى عليه الوطن، وسنده في التقدّم والنهوض. نجدد في هذا اليوم التزامنا الثابت بالدفاع عن حقوقكم، وتقدير عطائكم اللامحدود.كل الامتنان لمن عمل ويعمل، وبنى ويبني، وأعطى ويعطي، وواصل تضحياته بإخلاص من أجل وطنٍ أقوى وأعدل".

فرنجية: كما كتب رئيس تيار "المردة" سليمان فرنجيّة عبر "اكس"، لمناسبة عيد العمّال: "عيدهم يكتمل بدولة تحفظ حقوقهم وتصون كرامتهم".

عربيد: وكتب رئيس المجلس الإقتصادي والإجتماعي شارل عربيد عبر حسابه على "اكس": "في عيد العمال، نحيي كل يد تُنتج، كل فكرة تُبدع، وكل تعب يُثمر. رغم الأزمات، يبقى العامل اللبناني رمزًا للصبر والكرامة والإرادة. فلنعمل معًا من أجل وطن يليق بتضحياتكم ويقدّر عطاءكم. كل عام وعاملات وعمال لبنان بألف خير".

بيرم: وكتب الوزير السابق القاضي مصطفى بيرم عبر منصة "اكس": "عيد العمال في الإرث الإنساني الخالد، ورد أن النبي محمد صافح احد أصحابه فوجد في يده أثر خشونة العمل، فقبّل يده في تكريم غير مسبوق وقال هي يد يحبها الله ورسوله. بصفتي وزير العمل اللبناني السابق كل التبريك للعمال والدعم لنيل حقوقهم اللائقة".

أبو زيد: ولمناسبة عيد العمال وبداية الشهر المريمي، كتب النائب السابق أمل أبو زيد على حسابه على منصة "أكس": "في هذا الصباح، لا تقتصر الكلمات على الشكر فقط، بل يجب أن تكون تلك الكلمات عنواناً لجهودكم العظيمة التي تبذلونها كل يوم: أنتم صنّاع الأمل. عيد عما سعيد".



واضاف أبو زيد في تغريدة ثانية: "مع بداية الشهر المريمي باقة حب إليك يا مريم العذراء، ودعاءٌ أن تبسطي يديك فوق لبنان وتتشفّعي بأبنائه يا أم الله الحنونة".

المجلس الماروني: الى ذلك، توجّه رئيس المجلس العام الماروني المهندس ميشال متى بأحر التهاني إلى جميع العمال والعاملات في لبنان، الذين يواصلون الكفاح اليومي بكل تفانٍ رغم الأزمات الإقتصادية والإجتماعية الخانقة، لمناسبة عيد العمال.

وأكد أن "العامل اللبناني، في كل القطاعات، هو العمود الفقري للنهوض بالوطن، وهو من يستحق كلَّ دعمٍ وتقدير، لا سيّما في هذه المرحلة التي تتطلب تضافر الجهود لصون الكرامة الإنسانية وتثبيت مقوّمات البقاء".

وجدد المجلس إلتزامه الدائم في الوقوف إلى جانب الفئات العاملة والمحتاجة، من خلال برامجه الإجتماعية والصحية، ساعيًا إلى ترسيخ العدالة الإجتماعية وتفعيل الحماية للطبقات الكادحة.

وختم متى: "مع تزامن عيد العمال، ككل سنة، مع إنطلاقة الشهر المريمي المبارك، نتضرّع إلى السيدة مريم العذراء أن ترأف بلبناننا الحبيب، وتبارك جميع عمّاله الأوفياء، وتفيض نِعَمها عليهم بالخير والصحة وراحة البال، عسى أن تنتهي رحلة الإنهيار والمخاطر، ونعبر إلى برّ الأمان الذي ننشده جميعًا، فيصحّ القول لبنان في حماية مريم. كل عام وعمال لبنان بألف خير، والأمل باقٍ بأن يحمل الغد مستقبلًا أكثر إنصافًا وكرامة".

رابطة التعليم الاساسي: كما عايدت رابطة معلمي التعليم الأساسي العمال وقالت في بيان: "إنّنا في رابطة معلمي التعليم الأساسي وفي يوم العمّال العالمي لا يسعنا إلاّ أنّ نتوجّه بأسمى أيات الشكر والعرفان بالجميل إلى كلّ عمّال لبنان حيث أنّ عجلة هذا الكون بكلّ مقوماته الإقتصادية تستند و تعتمد على سواعدهم وكدّهم ، فالتحية لذاك العامل المتفاني الذي يسعى بكامل جهده ووقته في سبيل تلبية الحاجات المتزايدة وبوتيرةٍ سريعة لهذا المجتمع. إنّ إنصافه في يوم عيده وفي كلّ يومٍ هو واجب وإيفاء لأبسط حقوقه، من هنا لا بدّ من إقرار ما يلزم تأميناً لعيشه الكريم وتحفيزاً لبذله اللامتناهي . كلّ عام وكلّ عمال وطننا الحبيب لبنان بألف خير و أتمّ الصحة والعافية".

الخوري: وكتب الوزير السابق رائد خوري، لمناسبة عيد العمال، عبر حسابه على منصة "اكس": " أوجّه تحية تقدير واحترام إلى موظفي القطاع المصرفي اللبناني، الذين صمدوا في وجه أزمة غير مسبوقة، وتعرضوا لضغوط ومضايقات رغم أنهم ليسوا سببها. و بقوا في مواقعهم يؤمنون استمرارية القطاع وخدمة الناس. أنتم الجنود المجهولون في معركة الصمود الاقتصادي. ثقتنا بكم وبقدرتكم على النهوض لا تتغيّر، ومعًا نبني مستقبلًا أفضل".

بهاء الحريري: و‏كتب بهاء الحريري على منصة "اكس": "في عيد العمال، نوجّه التحية لكل عامل صامد في وجه الأزمات الاقتصادية والمعيشية في لبنان. أنتم نبض الوطن الحقيقي، واستعادة حقوقكم يجب أن تكون أولوية الحكومة، فلا نهضة لوطن لا يأخذ العامل فيه حقه كاملاً"