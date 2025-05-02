المركزية - التقى رئيس الجامعة اللبنانية بسام بدران، في مكتبه بمبنى الإدارة المركزية – المتحف، السفير التركي في لبنان مراد لوتيم، وذلك بحضور عميد كلية العلوم علي كنج وفرونيك كاسبار من مكتب العلاقات الخارجية وأحمد رباح وشادي خواندي.

وبحث اللقاء وفق بيان عن الجامعة، في "التعاون الأكاديمي بين الجامعة اللبنانية والجامعات التركية وتفعيل وتطوير الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين، إضافة إلى تبادل الأساتذة الزائرين وتنسيق أنشطة أكاديمية وبحثية مشتركة لا سيّما في اختصاص "علم التركيات" في كلية الآداب والعلوم الإنسانية".