آخر الأخبار
بدأت جلسة للجنة المال والموازنة برئاسة النائب ابراهيم كنعان وبحضور وزيري المال والعدل ياسين جابر وعادل نصار لدرس فتح إعتماد إضافي بقيمة /2،010،000،000،000/ ليرة لبنانية في الموازنة لإعطاء مساهمة لصندوق تعاضد القضاة، وإقتراح التسوية العادلة لتعويضات نهاية الخدمة في الضمان الإجتماعي، ومشروع منح المتضررين من الحرب الإسرائيلية على لبنان بعض الإعفاءات من الضرائب والرسوم وتعليق المهل المتعلقة
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
-
تطبيق المركزية الجديد
حمله الآن
-
خاص
Jul 19, 2025 6:45 PM
-
خاص
Jul 19, 2025 11:21 AM