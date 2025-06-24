Jun 24, 2025 1:09 PMClock
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بدأت جلسة للجنة المال والموازنة برئاسة النائب ابراهيم كنعان وبحضور وزيري المال والعدل ياسين جابر وعادل نصار لدرس فتح إعتماد إضافي بقيمة /2،010،000،000،000/ ليرة لبنانية في الموازنة لإعطاء مساهمة لصندوق تعاضد القضاة، وإقتراح التسوية العادلة لتعويضات نهاية الخدمة في الضمان الإجتماعي، ومشروع منح المتضررين من الحرب الإسرائيلية على لبنان بعض الإعفاءات من الضرائب والرسوم وتعليق المهل المتعلقة

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