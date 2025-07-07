Jul 7, 2025 10:29 PMClock
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بدء محادثات بنيامين نتنياهو في واشنطن مع المبعوث ستيف ويتكوف قبل لقائه ترامب بالبيت الأبيض

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