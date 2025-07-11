Jul 11, 2025 10:55 AMClock
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بدء لقاء وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو ونظيره الصيني وانغ يي في ماليزيا

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