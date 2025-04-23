Apr 23, 2025 10:14 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

بدء عملية نقل جثمان البابا فرنسيس الى كنيسة القديس بطرس في الفاتيكان

إخترنا لك

آخر الأخبار


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o