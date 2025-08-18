Aug 18, 2025 10:32 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

بدء دخول قافلة المساعدات الـ 17 من مصر لغزة عبر معبر كرم أبو سالم

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o