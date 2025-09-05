Sep 5, 2025 2:23 PMClock
أبرز الأحداث
بدء توافد الوزراء إلى القصر الجمهوري للمشاركة في اجتماع مجلس الوزراء الذي يطلع على خطة الجيش بشأن حصرية السلاح إلى جانب مناقشة 4 بنود أضيفت الى جدول الأعمال

