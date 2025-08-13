Aug 13, 2025 10:55 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

بدء توافد الوزراء إلى السراي للمشاركة في الجلسة الحكومية

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o