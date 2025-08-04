Aug 4, 2025 11:35 AMClock
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بدء القداس الإلهي في كنيسة مار يوسف الأشرفية في ذكرى انفجار مرفأ بيروت برعاية البطريرك الكردينال مار بشارة بطرس الراعي يحتفل به راعي ابرشية بيروت المارونية المطران بولس عبد الساتر

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