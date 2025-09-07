Sep 7, 2025 7:51 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

بدء الخسوف الكلي للقمر في لبنان ويبلغ ذروته قرابة الساعة ال٩ الى ان يعود الى حالة الخسوف الجزئي قرابة ال١٠ مساء

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o