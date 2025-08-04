في الذكرى الخامسة لانفجار مرفأ بيروت، قام أهالي شهداء وضحايا انفجار 4 آب مسيرة مساء اليوم الإثنين، وتجمع المشاركون في نقطتي انطلاق، الأولى في ساحة الشهداء، والثانية في مركز الإطفاء في الكرنتينا، وانطلقوا في المسيرة باتجاه تمثال المغترب قبالة موقع الانفجار، وحمل المشاركون صور الضحايا واللافتات المطالبة بالحقيقة والمحاسبة.

وقرابة السادسة مساء، وصلت المسيرتان الى تمثال المغترب وموقع الاهراءات، حيث رفع علم لبناني ضخم، عليه تواقيع المئات المطالبة بالحقيقة والمحاسبة، إضافة الى صور الشهداء المرفوعة ، وكانت وقفة رمزية تكريمية لضحايا تفجير المرفأ في محيط تمثال المغترب وتلاوة أسماء الشهداء، وتزامن ذلك مع اطلاق السفن في تمام السادسة مساءً، صافراتها وارتفعت الرافعات قي مرفأ بيروت، في لحظة صمت، إجلالاً لأرواح شهداء الرابع من آب.

وعند الساعة السادسة و7 دقائق، وقفت الحشود دقيقة صمت.

روكز: بعد النشيد الوطني وتلاوة اسماء الشهداء على وقع تصفيق الجماهير القت المحامية سيسيل روكز كلمة قالت فيها: مهما تعقدت القضايا السياسية وغيرها في لبنان تبقى جريمة 4 آب هي الأولوية بالنسبة لنا ومحاسبة المجرمين، شاكرة الوزراء والنواب على مشاركتهم وهي المرة الاولى منذ وقوع الانفجار ان يشارك وزراء في هذه المناسبة، اليس مستغربا وأن بيروت أم الشرائع ولغاية اليوم ومنذ خمس سنوات لم تحاسب من دمرها وقتل أولادها، وانت أيها القاضي عويدات ارتكبت جرائم بحق القانون وتغيبت عن الجلسات أنت وصهرك غازي زعيتر وتعتبرا فارين من وجه العدالة؟"

شيا: ثم تحدث اجود شيا مطالبا "بالوصول الى الحقيقة والعدالة لأن التأخير في الوصول الى الحقيقة كأنها لا عدالة، هذا التفجير هو بحق الوطن وكل أبنائه، ومن هذا المكان نريد العدالة دون أي تدخلات سياسية ومن وزير الداخلية تنفيذ المذكرات الصادرة بحق كل مطلوب". وسأل: "هل يعقل أن يقوم القاضي عويدات بتعطيل التحقيق بدل أن يعمل على السير به؟"

نون: ثم تحدث وليم نون فقال: "نطلب من حزب الله أن يعود الى لبنانيته. إن مشاركة وزير الصحة ركان ناصر الدين في هذه المناسبة أمر ايجابي. نحن نعرف ان القرار في التحقيق هو قرار قضائي ولكن الجسم السياسي هو الذي يوفر الجو اللازم من اجل قضاء حر ونزيه، بعدم تدخل السياسة في القضاء. الضحايا لا ينتمون الى طائفة واحدة أو منطقة واحدة".

وشكر الوزراء المشاركين، وقال: "هذا الملف هو ملف وطني انساني وليس ملفا سياسيا، وأن في الفترة السابقة وقفت طائفة ضد السير بملف التحقيق".

وتابع: "لن ننسى دخول الحاج وفيق صفا الى العدلية وتهديده لمجلس القضاء الأعلى وللقاضي بيطار. يجب محاربة كل من يقف من أجل تعطيل هذا الملف الوطني والانساني، وأي أحد يريد تأييد موقف الأهالي اهلا وسهلا به، ولكن لن ننسى من بهدل أهالينا طيلة خمس سنوات وأهان كرامة أبنائنا وفي النهاية نقوم ونسامحه".

وقال: "نحن كأهالي ضحايا يجب أن ينتهي هذا الملف ونصل الى الحقيقة. لماذا حتى اليوم القرار الظني لم يصدر بعد؟ نطالب بتوقيف كل من صدر بحقهم مذكرات توقيف بعيدا عن كل الحصانات وعلى القضاء العمل على توقيف كل من ساهم بهذه الجريمة".

وختم مطالبا بأن "التحقيق يجب أن يكون واضحا في كل مراحل وصول النترات الى لبنان وكيفية حصول التفجير وأن تكون المحاسبة على قدر الجريمة".

نجار: ثم القى بول نجار كلمة قال فيها: "مكاننا ليس في الشارع الذي صار لنا خمس سنوات ونحن نحارب ونطالب بالتحقيق والعدالة في وقت يجب أن تكون مهمة الدولة الأولى هي الحقيقة والعدالة دون أية مطالبة منا".

واستذكر اللحظات المرعبة التي عاشها بعد الانفجار، "الخوف والألم والرعب والاهانة والتشرد". وقال: "من أعادنا الى بيوتنا هو أنتم، الشعب اللبناني والمتطوعون الذين يستحقون كل احترام. وصلنا اليوم الى اشخاص نتكل عليهم في الحكومة وأولهم وزير العدل، ونطالب بالقرار الظني ان يكون كاملا وشاملا وشفافا. هذه الكميات الضخمة من النيترات كانت من اجل دعم النظام السوري السابق لقتل شعبه".

حتي: ثم تكلمت انطونيلا حتي فقالت: "في الواقع لا يوجد انسان لديه ضمير أو أخلاق انسانية يمكنه تجاوز ما حصل في 4 أب 2020، نحن الجرحى شهود احياء، شهداء احياء ما زال الكثير منا معاقا وعلى أسرّة المستشفيات، كل يوم نعاني العذابات والألم ومن العرقلة والفساد وموت الضمير ووقاحة المتهمين. بدأنا نرى ملامح دولة على أمل الوصول الى دولة حقيقة تضمن عدم اصابتنا في بيوتنا واذا اصبنا نجد من عالجنا".

ودعت إلى "تحقيق العدالة لنعيش في وطن يليق بنا ونليق به".

حايك: ثم تكلمت نجوى حايك فقالت: "أتينا اليوم لنذكركم بما فعلتم بنا وبأولادنا، بالشهداء والضحايا والجرحى والمصابين الذين ما زالوا يعيشون المأساة كل يوم، وأنتم هاربون من العدالة من الحقيقة بدل ان تعملوا انتم لمصلة ابنائنا وأهالينا وكل الوطن، ونقول لكم لن ننسى اوجاعنا ومآسينا والحساب في انتظاركم".

حضور وزاري لافت:

وكان لافتا مع انطلاق مسيرة 4 آب، حضور وزاري لافت وكثيف، تقدمه وزراء: الاعلام المحامي بول مرقص، العدل عادل نصار، الصحة ركان ناصر الدين، الثقافة غسان سلامة، الطاقة جو الصدي، الاشغال والنقل فايز رسامني، السياحة لورا الخازن لحود، التكنولوجيا كمال شحاده، الصناعة جو عيسى الخوري، الاتصالات شارل الحاج، الشؤون الاجتماعية حنين السيد، والنواب أشرف ريفي، رازي الحاج، غسان حاصباني، الوزير السابق ميشال فرعون والنائب نقولا الصحناوي، عقيلة رئيس الحكومة السيدة سحر بعاصيري سلام، محافظ بيروت القاضي مروان عبود، وأهالي الضحايا والجرحى وحشد من الشخصيات السياسية والناشطين الحقوقيين.

وصرح وزير الصناعة جو عيسى الخوري، أنه “لا يمكن الطلب من أهالي الضحايا أن ينسوا بل أن يسامحوا وهذا لا يمكن أن يحصل من دون معرفة الحقيقة”.

أما وزير الصحة ركان ناصر الدين، فاعتبر أن “وجودنا بين الناس اليوم هو لنؤكد أنّنا من صلب هذا الوطن وسقط شهداء في 4 آب من مُختلف الجهات ونحن نؤيد تحقيق العدالة”.

وقال إننا “ضمن السقف الوطني في موضوع السّلاح وخلف رئيس الجمهورية وخطابنا هو خطاب دولة”.

من جهته، أعلن وزير الاتصالات شارل الحاج، أن “قرار بناء الدولة اتُخذ ولا دولة تُبنى بلا شفافية وعدالة ولا عدالة تُبنى على النسيان”.

وأوضح وزير الأشغال فايز رسامني، أنه “هناك سوء إدارة وإهمال في المرفأ وسنعالج هذا الموضوع خلال هذه السنة ولا جدوى من تقاذف المسؤولية”.

كما أشارت وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد، إلى أنها فقدت والدتها في انفجار 4 آب”، مضيفةً “هذه قضيّتي كما قضيّة الوطن والقاضي البيطار يُكمل تحقيقاته”.

وأعلنت وزيرة السياحة لورا الخازن لحود، أنه “لا يمكن أن ننسى ما حصل في 4 آب وسنقوم بكل ما يلزم وعلى القضاء أن يبتّ بهذا الملف والمطلوب العدالة والمحاسبة”.

ومن جهته، قال وزير الثقافة غسان سلامة في تصريح تلفزيوني: "بدأنا بخطوة جديدة وهي إقامة حوار دائم مع أهالي ضحايا انفجار المرفأ في المكتبة الوطنية، وواجب الحكومة مساندتهم حتى تحقيق العدالة".

اضاف: "التزام الحكومة بملف انفجار المرفأ جدّي، ونؤمن أن لا عدالة من دون حقيقة ولا حقيقة من دون استقلالية القضاء، وقد أُقرّ مشروع قانون استقلالية القضاء، وهذا أمر إيجابي".



