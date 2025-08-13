Aug 13, 2025 11:08 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

بدء الاجتماع بين رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون والمسؤول الايراني علي لاريجاني في قصر بعبدا

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o