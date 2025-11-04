10:15 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

بدء استجواب القاضي طارق البيطار أمام القاضي حبيب رزق الله بحضور وكلاء النائب علي حسن خليل وبدري ضاهر من دون محامٍ مع البيطار

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o