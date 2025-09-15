12:07 PMClock
أخبار محلية
  • Plus
  • Minus

بخاري يزور الأمينة التنفيذية للإسكوا

زار سفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان وليد بن عبد الله بخاري، اليوم، الأمينة التنفيذية للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (إسكوا) رولا دشتي، في مقر الأمم المتحدة بوسط بيروت.
وجرى خلال اللقاء عرض لأبرز التطوّرات الراهنة على الساحتين العربيةوالإقليمية، إضافة إلى سُبُل تعزيز التعاون والتنسيق بين المملكة العربية السعودية والـ"إسكوا"، وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
 

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o