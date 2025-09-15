زار سفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان وليد بن عبد الله بخاري، اليوم، الأمينة التنفيذية للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (إسكوا) رولا دشتي، في مقر الأمم المتحدة بوسط بيروت.

وجرى خلال اللقاء عرض لأبرز التطوّرات الراهنة على الساحتين العربيةوالإقليمية، إضافة إلى سُبُل تعزيز التعاون والتنسيق بين المملكة العربية السعودية والـ"إسكوا"، وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

