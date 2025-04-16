المركزية - إستقبل البطريرك الماروني الكردينال مار بشارة بطرس الراعي قبل ظهر اليوم، في الصرح البطريركي في بكركي، سفير المملكة العربية السعودية في لبنان وليد البخاري في زيارة تهنئة بالأعياد، تم في خلالها البحث في المستجدات على الصعيدين المحلي والإقليمي، ولا سيما زيارة موفد المملكة العربية السعودية الأمير يزيد بن فرحان المكلف بالملف اللبنانيّ الى لبنان للقاء المسؤولين.

واكد البخاري على وقوف السعودية المستمر الى جانب لبنان ليحافظ على دوره التاريخي، كصلة وصل بين الشرق والغرب، وتقديم المساعدة له لإيجاد حلول تؤمن الاستقرار والسلم على ارضه لما فيه مصلحة جميع أبنائه.