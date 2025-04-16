Apr 16, 2025 11:25 AMClock
أخبار محلية
  • Plus
  • Minus

بخاري زار الراعي في بكركي مهنئًا بالأعياد

المركزية - إستقبل البطريرك الماروني الكردينال مار بشارة بطرس الراعي قبل ظهر اليوم، في الصرح البطريركي في بكركي، سفير المملكة العربية السعودية في لبنان وليد البخاري في زيارة تهنئة بالأعياد، تم في خلالها البحث في المستجدات على الصعيدين المحلي والإقليمي، ولا سيما زيارة موفد المملكة العربية السعودية الأمير يزيد بن فرحان المكلف بالملف اللبنانيّ الى لبنان للقاء المسؤولين.

واكد البخاري على وقوف السعودية المستمر الى جانب لبنان ليحافظ  على دوره التاريخي، كصلة وصل بين الشرق والغرب، وتقديم المساعدة له لإيجاد حلول تؤمن الاستقرار والسلم على ارضه لما فيه مصلحة جميع أبنائه.

إخترنا لك

آخر الأخبار


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o