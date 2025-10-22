زار وفد من "حزب الله" مقرّ حزب الطاشناق في برج حمود ظهر اليوم ،‏حيث استقبلهم الأمين العام للحزب في لبنان ألبير بالابانيان، في حضور عضو اللجنة العالمية النائب ‏اغوب بقرادونيان وعضو اللجنة المركزية الوزير السابق أفيديس غيدانيان.‏

وضم الوفد: النائب أمين شري، وأعضاء المجلس السياسي الوزير السابق محمود قماطي ‏ومحمد الخنساء "أبو سعيد"، الدكتور عبد الله زيعور.‏

وقدّم التهاني بانتخاب اللجنة المركزية الجديدة لحزب الطاشناق والأمين العام، وتم في خلال ‏اللقاء التداول في آخر التطورات على الساحتين المحلية والإقليمية، سياسيا وأمنيا واقتصاديا ‏واجتماعيا وانتخابيا.‏