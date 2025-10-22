زار وفد من "حزب الله" مقرّ حزب الطاشناق في برج حمود ظهر اليوم ،حيث استقبلهم الأمين العام للحزب في لبنان ألبير بالابانيان، في حضور عضو اللجنة العالمية النائب اغوب بقرادونيان وعضو اللجنة المركزية الوزير السابق أفيديس غيدانيان.
وضم الوفد: النائب أمين شري، وأعضاء المجلس السياسي الوزير السابق محمود قماطي ومحمد الخنساء "أبو سعيد"، الدكتور عبد الله زيعور.
وقدّم التهاني بانتخاب اللجنة المركزية الجديدة لحزب الطاشناق والأمين العام، وتم في خلال اللقاء التداول في آخر التطورات على الساحتين المحلية والإقليمية، سياسيا وأمنيا واقتصاديا واجتماعيا وانتخابيا.
Oct 22, 2025 5:22 PM
أخبار محلية
بحث سياسي أمني اقتصادي وانتخابي بين "الحزب" و"الطاشناق"
