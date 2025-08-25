Aug 25, 2025 4:26 PMClock
"بترا": الجيش الأردني ينفّذ عملية إنزال جوي إلى قطاع غزة بمشاركة ألمانيا ودولة الإمارات وإندونسيا حيث تم إنزال نحو 40 طنًّا من المواد الغذائية والإغاثية

