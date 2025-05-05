المركزية - افتتحت وزيرة الشباب والرياضة الدكتورة نورا بايرقداريان، المؤتمر الدوليّ الذي نظمته في بيروت، شبكة PATH، وهي منصة دولية تعمل ضمن دول حوض المتوسط واوروبا، بعنوان "مؤتمر الريادة والتأثير 2025 - النجاح في زمن الأزمات"، والقت كلمة توجهت في خلالها الى "الشباب اللبناني الطموح، مظهرة الاستعداد الدائم لدعمه كعامل اساسي في تعزيز الامن والاستقرار"، ودعت الى "تعزيز آليات وصول الشباب الى فرص العمل ومشاركته في الحياة العامة وبناء مستقبل يليق به وبتطلعاته".

وقد عبّر المشاركون في المؤتمر عن "تقديرهم العميق لأهمية دور الوزارة في دعم مثل هذه المبادرات تسهيلاً للتشبيك وبناء العلاقات المهنية في مجالات مختلفة"، وتخلله جلسة حوارية تفاعلية مع الفنان جورج خباز الذي شارك الحضور تأملاته وكيفية تخطي التحديات لصناعة النجاح من العدم، ملهما الحضور بتجربته.

ثم جرت جلسة حوار ضمّت خبراء في مجالات الاستشارات الدولية والاقتصاد وادارة الاعمال، ومن بينهم مؤسس ومدير الاكاديمية الدولية لبناء القدرات الدكتور محمد عويد، رئيس الجمعية التنظيمية لتجار النبطية والجوار محمد جابر، الكاتب الاقتصادي ورئيس تحرير موقع Business Echoesباسل الخطيب .

كما ضمّت الجلسة الحوارية الثانية التي أدارتها المحاضرة الجامعية الدكتورة ديما المقدم، خبراء في مجال التعليم والتدريب والعمل الاجتماعي، كالمحاضر الجامعي الخبير في تطوير المنظمات غير الحكومية وبناء القدرات الدكتور رمزي الحاج، رئيس قسم الادارة الدولية في جامعة LIU الدكتورة اميرة الداعوق، الناشطة الاجتماعية مديرة جمعية تقدم المرأة في لبنان زهراء صادق.

وتضمن المؤتمر مداخلة من الاعلامية ريما كركي عن "مواجهة التحديات والظروف الصعبة"، ونصائح من خبراء اوروبيين عبر الشاشة عن القيادة والتأثير الاجتماعي، فيما أدارت المدربة الدولية والمحاضرة الجامعية الدكتورة ثريا الساحلي جلسة تدريبية تفاعلية عن عقلية ريادة الأعمال، كذلك تضمّن فقرة "عرض مشروع ريادة أعمال واعد" قدّمته لما مكّي كمبادرة لدعم المشاريع اللبنانية القائمة وتوفير منصة للتشبيك مع أصحاب الخبرة والمستثمرين.

وفي الختام، تم توزيع جوائز تقديرية لجهود لبنانية مميزة لكل من زهراء صادق وزينب الدفراوي ومها جعفر وعائشة محمد وغيدا ديراني وجنى خليل وغسان جابر.