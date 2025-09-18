المركزية - دقّت اليازا ناقوس الخطر مجدداً حول الفتحات القاتلة على الطرقات الدولية وخاصة على أوتوستراد جبيل، حيث ما زالت السيارات تقتحم الأوتوستراد من فتحات عشوائية وسط الطريق، معرضة حياة المواطنين يومياً لخطر الموت.

وأشارت "اليازا" في بيان الى ان "منذ أسبوع فقط شهدنا حادثاً مروّعاً في نفس الموقع أدّى إلى تكسير وإصابات خطيرة، واليوم المشهد الخطير جدا يتكرر".

كما طالبت "اليازا" وزارة الأشغال والنقل بالتحرّك الفوري لإقفال فتحات الموت على أوتوستراد جبيل وجميع الأوتوسترادات اللبنانية، ووضع خطة عاجلة لاعطاء أقصى الأولويات للسلامة المرورية قبل وقوع كوارث جديدة.