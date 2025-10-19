على الرغم من أن الزفاف حصل في ربيع العام الماضي، إلا أن مشاهد جديدة انتشرت لزواج ابنة مستشار المرشد الإيراني علي شمخاني، أثارت ضجة واسعة بين الإيرانيين على مواقع التواصل.فقد ظهرت العروس بفستان مكشوف الصدر، وشعر مسدل على كتفيها، فيما رافقها والدها ممسكاً بيدها، ليدخلا معاً قاعة الاحتفال، التي عجت بالضيوف.

"الحجاب الإلزامي"

في حين علق العديد من الإيرانيين على هذا المشهد متسائلين، لماذا تجبر النساء والفتيات في البلاد على وضع الحجاب الإلزامي والتقيد بقوانين اللباس المحافظ، بينما لا تطبق تلك القواعد على أبناء المسؤولين.كما اعتبر آخرون أن "دوريات شرطة الأخلاق والبطالة والفقر ملكٌ للشعب، بينما الحفلات الفاخرة بأموال الشعب ملك للمسؤولين".

كذلك شارك حساب مزعوم للموساد بالفارسي على إكس اليوم الأحد، مشاهد من الزفاف، مقدماً "التهاني وإن متأخرة لابنة شمخاني".

وكان شمخاني الذي شغل سابقاً منصب عضو مجلس تشخيص مصلحة النظام، وأصيب بهجمات إسرائيلية على منزله في يونيو الماضي، خلال الحرب التي استمرت 12 يوماً، واجه انتقادات على وسائل التواصل العام الماضي، بسبب ما اعتبر حينها زفاف باذخ لابنته في أحد الفنادق الشهيرة بالعاصمة طهران.