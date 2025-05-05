اندلع عند الساعة الثالثة من منتصف الليل حريق ضخم في منتجع “ناجي بيتش” الواقع على طريق البحصاص في مدينة طرابلس، حيث تصاعدت ألسنة اللهب بشكل كثيف وامتدت إلى أجزاء واسعة من المبنى.

وأظهرت مشاهد أولية من موقع الحادث اشتعال النيران داخل المنتجع بشكل كبير، وسط حديث عن وجود عدد من المواطنين المحاصرين في الداخل،

https://twitter.com/i/status/1919228253920792993

فرق الدفاع المدني هرعت إلى المكان وحاولت جاهدة إخماد النيران وإخلاء المحتجزين، ولم تُعرف حتى الآن أسباب اندلاع الحريق والذي نجحت فرق الإطفاء والدفاع المدني في إخماده صباحاً.