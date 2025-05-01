صدر عن دائرة الإعلام والعلاقات العامة في المديرية العامة للدفاع المدني، البيان الآتي:



بناءً على توجيهات وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، وبمتابعة مباشرة من المدير العام للدفاع المدني بالتكليف العميد نبيل فرح، استنفرت وحدات الإطفاء في المديرية العامة للدفاع المدني لمواجهة سلسلة من الحرائق العنيفة التي اندلعت بعد ظهر الأربعاء ٣٠ نيسان ٢٠٢٥، في العديد من المناطق ضمن مختلف المحافظات اللبنانية، واستمرت عمليات الإطفاء حتى ما بعد منتصف الليل.



وقد بلغ مجموع مهمات إخماد حرائق الغابات والأحراج التي نفّذتها وحدات الدفاع المدني خلال هذا النهار العاصف ٧٢ مهمة، تفاوتت في خطورتها، وكانت أعنفها في مناطق شمالية وبلدات شوفية، حيث واجه العناصر ألسنة النيران المتمددة مدعّمة برياح عاتية بلغت سرعتها ٩٠ كلم/ساعة. كما أدّت هذه الرياح إلى اقتلاع أشجار في إيطو - قضاء زغرتا، وامتد تأثيرها إلى بيروت وجبيل، حيث تدخلت الفرق لرفع الأضرار.



فقد اندلع حريق هائل في أحراج بلدة كفرمتى - قضاء عاليه، قرابة الساعة ١٦:٥٠، ما استدعى تدخلًا واسعًا من ١١ مركزًا للدفاع المدني: بعقلين الإقليمي، بشتفين، البنيه، الدامور، العمليات المركزية، الدبية، الدكوانة، كفرشيما، عين زحلتا، عرمون، والباشورة. واجهت الفرق تحديات جسيمة أبرزها سرعة الرياح، ما أدى إلى اتساع رقعة الحريق والتفاف النيران على العناصر.



ورغم صعوبة التضاريس وخطورة الوضع، تمكّن العناصر من تطويق النيران ومنع امتدادها إلى المناطق المأهولة، وتمّت السيطرة الكاملة على الحريق عند الساعة ١:٣٠ بعد منتصف الليل، فيما استمرت الفرق في مراقبة الموقع تحسّبًا لأي تجدد للاشتعال.



وإلى جانب كفرمتى، عملت وحدات الدفاع المدني على إخماد حرائق اندلعت في عدد من المناطق، موزّعة جغرافيًا على الشكل الآتي:



محافظة جبل لبنان:

كفرمتى – قضاء عاليه.

جبيل (رفع أضرار ناتجة عن الرياح).



محافظة الشمال:

ضهر العين – قضاء الكورة.

كفرعبيدا – قضاء البترون.

إيطو – قضاء زغرتا (إزالة أشجار اقتلعتها الرياح).



محافظة عكار:

دبعل – قضاء الضنية.

الهد – قضاء عكار (قرب القبيات).

عكار العتيقة – قضاء عكار.



محافظة الجنوب:

القاسمية – قضاء صور.

الصرفند – قضاء الزهراني.

الخردلي – قضاء مرجعيون.



محافظة بعلبك الهرمل:

تمنين التحتا – قضاء بعلبك.



محافظة بيروت:

بيروت (رفع أضرار ناتجة عن الرياح).



وإذ تجدّد المديرية العامة للدفاع المدني دعوتها المواطنين إلى التحلّي بأقصى درجات الوعي، تهيب بالجميع الامتناع التام عن إشعال النيران في الأحراج أو الأعشاب اليابسة، لما يشكّله ذلك من تهديد مباشر للبيئة والسلامة العامة. كما تدعو إلى الإبلاغ الفوري عن أي حريق عبر الرقم ١٢٥ أو عبر تطبيق واتساب على الرقم 70192693.

https://x.com/i/status/1917843256601153585