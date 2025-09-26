نشر “مركز ألما” الإسرائيلي تسجيلاً لمحادثة نُسبت إلى الأمين العام الأسبق لـ”حزب الله” السيد حسن نصر الله، وعضو المجلس الجهادي وقائد العمليات في الحزب إبراهيم عقيل.

وأشار المركز، إلى أن “التسجيل الذي يعود إلى فترة ما بين تشرين الأول2023 وأيلول 2024 يُظهر خلافاً داخل قيادة الحزب حول النهج العسكري في مواجهة إسرائيل”، ففي حين أصرّ نصر الله على اعتماد أسلوب “النيران البعيدة” عبر الصواريخ والمسيّرات والقذائف، طالب عقيل بتنفيذ عمليات نوعية توغّلية محدودة داخل الأراضي الإسرائيلية بأسلوب “الكرّ والفرّ”.

وكان عقيل قد قُتل مع 14 من قادة وحدة “الرضوان”، خلال اجتماع في الضاحية الجنوبية لبيروت في أيلول 2024، قيل إنّه خُصّص للتخطيط لتوغلات في داخل إسرائيل.