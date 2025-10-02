9:45 AMClock
بالفيديو - "الخارجية" تنشر آلية تسجيل الانتشار اللبناني للاقتراع في الانتخابات

المركزية - نشرت وزارة الخارجية والمغتربين في لبنان عبر منصّة "اكس" الآلية التي تتيح للانتشار اللبناني التسجيل للاقتراع في الانتخابات النيابية المقبلة من خارج الأراضي اللبنانية، وذلك عبر المنصّة الإلكترونية:

https://diasporavote.mfa.gov.lb

 

وقد قدّمت الوزارة الشروحات والتفاصيل اللازمة، إضافةً إلى المساعدات المطلوبة في ما خص المستندات اللازمة لتسهيل عملية التسجيل للمقيمين في الخارج.

 

تشاهدون في الفيديو المرفق الآلية المبسطة والمستحدثة للتسجيل.

وأطلقت "الخارجية" حملة" عبر حسابها على منصة "أكس":

"صوتك بيصنع فرق…"

"سجّل الآن عبر https://diasporavote.mfa.gov.lb قبل 20 تشرين الثاني 2025…"

"كن شريكًا بصناعة القرار… لبنان بحاجة لصوتك أينما كنت"

 

