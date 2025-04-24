المركزية - نفذت "رابطة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي"، اعتصاما امام مبنى وزارة التربية في الأونسكو. وحمل الاعتصام عنوان: "يوم الانتفاضة على الاستعلاء والظلم والتمييز".

.ثم انطلق المعتصمون في مسيرة نحو محيط مجلس النواب في وسط بيروت، تزامنا مع انعقاد الجلسة التشريعية.

https://x.com/i/status/1915332080856088710

وأكد المشاركون في الاعتصام، بأن تحركهم يأتي، "ردا على القرار الذي اتخذته وزيرة التربية مع الحكومة، والذي يتضمن وقف دفع بدل الانتاجية للاساتذة المتعاقدين، وللاكتفاء بإقرارها لصالح الأساتذة المسجلين في الملاك".

وأوضحت الناطقة باسم المعتصمين، ان "اعداد الاساتذة المشاركين في التجمع "تفوق ال2000 استاذ واستاذة، وهو تحرك يأتي بعد سلسلة تحركات قاموا بها، من دون ان يصلوا الى أي نتيجة".

وأعلنت ان" المعتصمين مصرون على لقاء وزيرة التربية في مجلس النواب، بعد ان أبلغوا قبل ظهر اليوم بأنها غير موجودة في مكتبها في الوزارة".

وشددت على ان مطلب الاساتذة في التعليم الاساسي، "الحصول على المساعدة الاجتماعية"، كاشفة ان "اساتذة التعليم الثانوي والمهني يحصلون على مبلغ 15 دولار لقاء ساعة تدريس واحدة، بالاضافة الى حصول من هم في الملك على زيادة في الراتب، في مقابل عدم حصول اساتذة التعليم الاساسي على اي زيادات".