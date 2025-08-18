شهدت منطقة انطلياس مساء امس، حالة من الذعر، بعدما أقدم أحد الملاهي الليلية الواقعة على جانب أوتوستراد انطلياس – جونية على إطلاق مفرقعات نارية من دون اتخاذ أي إجراءات احترازية.

وبحسب شهود عيان، فإن خللًا طرأ على المفرقعات، ما أدى إلى تساقطها بشكل مباشر على السيارات العابرة على الأوتوستراد، متسبّبة بحالات هلع كبيرة في صفوف السائقين والمواطنين.

ووفق ما أفادت مصادر ميدانية، فإن المفرقعات راحت تتطاير فوق السيارات بشكل عشوائي، وكادت أن تتسبّب بكارثة حقيقية، خاصة مع احتمال احتراق المركبات، علمًا أنّ المفرقعات تُعد من أبرز مسبّبات اندلاع الحرائق خلال فصل الصيف.

