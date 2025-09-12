المركزية - كتب رجل الأعمال الاماراتي خلف الحبتور على منصة أكس: "بعد انقطاعٍ دام أكثر من 15 عاماً، عدت اليوم إلى بيروت العزيزة، المدينة الحبيبة التي لا تغيب عن القلب. وكان الاستقبال في فندقنا فندق الحبتور جراند مؤثراً إلى أبعد الحدود؛ زفّة وورود ووجوه مُحبّة أعادت إلى الذاكرة أجمل اللحظات وملأت المكان دفئاً وحنيناً. التقيت بزملاء العمل الذين رافقوني منذ لحظة افتتاح الفندق، وبأصدقاء أعزاء فرّقتنا عنهم السنين، فكان اللقاء لقاء وفاء وسعادة صادقة."

وتابع:" شعرت أنني لم أغب يوماً عن لبنان، هذا الوطن الذي أحب وأراه دائماً أرض الأمل والجمال. لبنان في وجداني دائماً، وأهله الطيبون إخوة وأحبّة. سعيد جداً بهذه العودة الحميدة، وأتطلع للقائهم جميعاً وقضاء أوقات رائعة في ربوع هذا البلد الحبيب.".