لا تزال كميات هائلة من الدخان الكثيف تتصاعد حتى الساعة جراء الحريق الهائل في مكب النفيات ببشنين - زغرتا، وقد سجّلت حالات اختناق في عدد من المناطق المجاورة بسبب انتشار الروائح الكريهة والدخان الذي غطى منطقة الشمال بأكملها، متسبباً بأزمة صحية وبيئية خطيرة.

ووفق المعلومات، لم تتمّ السيطرة على النيران حتى الساعة، في وقت يواصل الأهالي مناشدتهم للدفاع المدني ووزارتي البيئة والصحة للتدخل السريع لوضع حد لهذه الكارثة البيئية التي تهدد حياة المواطنين.

https://twitter.com/i/status/1940315851888239093



وتعليقًا على هذه الكارثة البيئة، كتب النائب ميشال معوّض على "اكس":

"لطالما نبّهنا، واقترحنا حلول… بس منظومة المصالح ما كان بدها تسمع، وكان الرد بالتشنج والشتائم وشدّ العصب.

هيدي هيّ نتيجة إدارة اتحاد بلديات زغرتا الزاوية العشوائية لـ ملف النفايات: جبل النفايات عم يحترق، أهلنا عم يختنقوا، الهواء مسرطن، المياه النهرية والجوفية تلوّثت. وهيك عم تستقبل زغرتا الزاوية أهلها ومغتربيها وسواحها، ونحنا صرنا بال2025.

عم بعمل كل الاتصالات اللازمة مع رئيس الجمهورية، ورئيس الحكومة، وكل الوزارات والإدارات المختصة، تنوضع حدّ للحريق بأسرع وقت، ونخفّف من آثار هالكارثة الصحية والبيئية.

بس بيبقى السؤال لرؤساء البلديات المنتخبين حديثاً: أما حان وقت التغيير؟"