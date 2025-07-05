تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصوّرة من مجلس عاشورائي أقيم في منطقة معوّض بالضاحية الجنوبية لبيروت، وهو المجلس الذي تُديره تقليديًا حركة أمل. وأظهرت الفيديوهات حضور عدد من مناصري “حزب الله” الذين بدأوا يطلقون هتافات “لبيك يا نصرالله”، ما دفع بعض الموجودين إلى الردّ بهتافات “لبيك يا موسى الصدر”، لتتطوّر الأمور لاحقًا إلى إشكال كلامي وتوتّر في الأجواء.

ولم تنتشر هذه الحادثة على نطاق واسع، لكن فيديو آخر رُصد لاحقًا من داخل المجلس نفسه، ظهر فيه السيد نصرات قشاقش، خطيب المجلس العاشورائي، وهو من المقرّبين جدًا من حركة أمل، معترضًا بوضوح على هذه الهتافات. إذ توجّه إلى الحضور مؤكدًا أن “ما يحصل مرفوض تمامًا”، وأن “السيد حسن نصرالله والإمام موسى الصدر ما كانا ليقبلا بهذه الطريقة”، في إشارة واضحة إلى رفض توظيف الشعارات السياسية في إطار يناقض روح المناسبة.

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