يتوافد مناصرو حزب الله إلى الروشة رافعين الأعلام الحزبية ومشغّلين مكبّرات الصوت.

فيديو: https://twitter.com/i/status/1971179340017934794

الحزب يدعو: في السياق، أصدر حزب الله، بياناً رسمياً، بعد الظهر، يدعو من خلاله مناصريه، للمشاركة في فعالية إضاءة صخرة الروشة بصورة السيدين حسن نصرالله وهاشم صفي الدين.

وجاء في نص البيان، حرفياً:

لمناسبة الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد

الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله (رض)



والأمين العام لحزب الله السيد هاشم صفي الدين (رض)

نتشرف بدعوتكم للمشاركة في فعالية

إضاءة صخرة الروشة بصورة السيدين (رضوان الله تعالى عليهما).

الزمان: الخميس ٢٥ أيلول ٢٠٢٥ عند الساعة السادسة مساء.

المكان: الروشة - وسط بيروت.

وكانت mtv ذكرت أن "حزب الله" ما زال على قراره بتنفيذ تحركه اليوم وإضاءة صخرة الروشة بصورة الأمينين العامين السابقين السيدين حسن نصرالله وهاشم صفي الدين، متحدياً بذلك قرار الحكومة بمنع استعمال الأماكن الاثرية والسياحية من دون ترخيص مسبق.

وأمام هذا الإصرار على التحدّي، تتجه الأنظار الى دور الجيش والقوى الأمنية الحاسم بتطبيق القوانين، ومنع "البلطجة" والاستقواء على الدولة وقراراتها.

بدورها، لفتت معلومات الـlbc الى ان حزب الله لا يزال عند موقفه من إضاءة صخرة الروشة بصورتي السيدين المغدورين والعلم والخبر المقدم إلى المحافظ لا يتضمن تفاصيل عن النشاط ولا أي تعهد بعدم إضاءة الصخرة.

مصادر لـmtv اشارت الى ان الانتشار الأمني في الروشة يبدأ بعد الظهر لضمان تسهيل إقامة الذكرى الأولى لنصرالله وصفي الدين ومنع أي إشكالات على الطرقات كما أنّ جانباً من الطريق سيُقطَع.



وذكر "هنا لبنان" ان وزارة الداخلية والبلديات استدعت قادة الأجهزة الأمنية كافة نظراً للأجواء المشحونة التي تحيط بتجمع مناصري الحزب عند منطقة الروشة.



وقال مصدر مقرب من حزب الله للجديد ان نشاط اليوم قائم ومستمر بحسب الترخيص الذي تم منحه عند كورنيش الروشة.

عن موقع الكتائب