أعلنت السيدة الأولى نعمت عون، اليوم الأحد، عن انضمام شخص من ذوي الإعاقة إلى فريق عمل القصر الجمهوري.

وقالت في منشور عبر منصة “إكس”، إنه “للمرة الأولى في القصر الجمهوري، ينضم إلينا شخص من ذوي الإعاقة إلى فريق العمل”، وأضافت “أهلاً وسهلاً بك يا علي”.

ولفتت عون، إلى أن “هذه الخطوة ليست مجرد قرار توظيف، بل بداية لتطبيق كامل أحكام القانون 220/2000 والاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، التي صادق عليها رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في 10 نيسان 2025، واللتين تكفلان حقوقهم ومساواتهم مع الآخرين في جميع المجالات”.

وختمت، “وجود علي بيننا يذكّرنا يومياً بأن الإدماج ليس خياراً، بل حق لكل إنسان”.

https://www.instagram.com/reel/DLxbUZhoApA/?utm_source=ig_embed&ig_rid=a6add0c0-ca40-478b-ae3b-577bba461bc3