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بالصّورة والفيديو - انقلاب شاحنة.. سقوط قتيل و7 جرحى

أدى انقلاب شاحنة على طريق ضهر الوحش نزولاً باتجاه بيروت الى سقوط قتيل و٧ جرحى، وتسبّب بازدحام مروري.


 

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