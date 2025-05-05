نشرت وزارة الداخلية والبلديات عبر حسابها على منصة "اكس"، نتائج الانتخابات البلدية والاختيارية للعام ٢٠٢٥ في قضاء بعبدا، على أن تَنشر نتائج الأقضية الأخرى تباعاً فور جهوزها.

النتائج على الروابط التالية:

http://www.moim.gov.lb/AdsDetails.aspx?ida=5483

بلدية:

https://shorturl.at/gDRvP

اختيارية:

http://shorturl.at/4k7vu

وكانت وزارة الداخلية والبلديات قد نشرت في وقت سابق على منصة "أكس"، إجمالي نسبة الاقتراع في المرحلة الأولى من الانتخابات البلدية والاختيارية في محافظة جبل لبنان، والتي بلغت 45,16%، ومجمل عدد المقترعين 376725. أما عدد الشكاوى المسجلة فبلغ 660، في حين وصل إجمالي عدد الاتصالات الواردة على الخط الساخن 1766 إلى 8075.