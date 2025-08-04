شدد راعي أبرشية بيروت المارونية المطران بولس عبد الساتر على أن "الشعب يريد الحقيقة الكاملة في ملف انفجار مرفأ بيروت ويريد أن يعرف أسماء كل المسببين بهذه الإبعادة".

وتوجّه الى المسؤولين عما جرى في مرفأ بيروت في 4 آب، قائلا: "دماء الأبرياء تصرخ نحو الله طالبة العدل لها وهو يسمعها فلا تظنوا أنه سيغفل عنكم ولو اختبأتم في أعماق الأرض أو احتميتم بزعيم فاسد".

كلام عبد الساتر جاء خلال القداس الإلهي الذي أقيم برعاية البطريرك الماروني الكردينال مار بشارة بطرس الراعي، في كنيسة مار يوسف - الأشرفية، عن راحة أنفس ضحايا انفجار مرفأ بيروت.

وقال: "5 سنوات مرت ونحن لا نزال نراكم كل يوم في كل جوانب البيت".