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Jul 12, 2025 4:26 PMClock
متفرقات
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بالصور - امرأة تفقد السيطرة على سيارتها من نوع "جيب سوبر شارجر" وتصطدم بعدة سيارات

شهدت منطقة برمانا اليوم حادث سير لافت، بعدما فقدت امرأة السيطرة على سيارتها من نوع “جيب سوبر شارجر”،

ما أدى إلى اصطدامها بعدد من السيارات المتوقفة على جانب الطريق.

ووفقاً لشهود عيان، فإن السيدة كانت تقود بسرعة عندما انحرفت مركبتها فجأة،

فاصطدمت بعدة سيارات مركونة، مما تسبب بأضرار مادية جسيمة.

 لم يُسجل أي إصابات بشرية، واقتصرت الأضرار على الممتلكات.

وقد حضرت القوى الأمنية إلى الموقع وفتحت تحقيقاً في ملابسات الحادث،

في وقت تواصل فيه الفرق المعنية العمل على إزالة السيارات المتضررة لتسهيل حركة المرور

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