المركزية – تقبل رئيس الرابطة المارونية المهندس مارون الحلو وأعضاء المجلس التنفيذي الجديد للرابطة التهاني في قاعة كاتدرائية مار جرجس المارونية، في وسط بيروت.

وقد حضر للتهنئة وزير الاتصالات شارل الحاج ممثلا رئيس الجمهورية جوزاف عون، الرئيس ميشال سليمان، السيدة لمى سلام ممثلة الرئيس تمام سلام، نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب، الوزراء جو عيسى الخوري ويوسف صدي ولور لحود وبول مرقص، الوزراء السابقون زياد بارود وفارس بويز ونهاد المشنوق وزياد المكاري وبطرس حرب وكريم بقرادوني ووديع الخازن وسليم جريصاتي وخليل الهراوي وفادي عبود وعباس الحلبي وكرم كرم، النائب فيصل الصايغ ممثلا رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي تيمور جنبلاط، والنواب انطوان حبشي وملحم رياشي وشوق الدكاش وزياد الحواط وسعيد الاسمر ونديم الجميل وجورج عقيص وسيزار أبي خليل وندى البستاني وابراهيم كنعان وميشال الدويهي وملحم خلف ونجاة صليبا، العميد كارلوس اده، وفد من تكتل "الجمهورية القوية"، وفد من حزب "الكتائب"، وفد من حزب الوطنيين الاحرار برئاسة النائب كميل شمعون، نائب رئيس مجلس النواب السابق ايلي الفرزلي، والنائبان السابقان هنري حلو وغسان مخيبر، وفد من قيادة الجيش ممثلا بالعميد فراس ترشيشي، نقيب المحامين فادي المصري، نقيب المهندسين فادي حنا، نقيب المحررين جوزيف القصيفي، نقيب الصحافة عوني الكعكي، وفد من اللقاء الارثوذكسي برئاسة النائب السابق مروان ابو فاضل، روجيه نسناس، رئيس اتحاد بلديات كسروان الياس بعينو، رئيس الصليب الاحمر انطوان الزغبي، الرئيس العام للرهبانية المارونية الاباتي هادي محفوظ وأعضاء مجلس المدبرين، وفد من الاتحاد العمالي العام برئاسة بشارة الاسمر، وفد من مجلس الانماء والاعمار برئاسة محمد قباني، رئيسة المؤسسة المارونية للانتشار روز الشويري، مدير عام القصر الجمهوري انطوان شقير، المسؤول الاعلامي في القصر الجمهوري رفيق شلالا، رئيس مجلس ادارة كهرباء لبنان كمال الحايك، وفد من نقابة المقاولين، عميد السلك القنصلي جوزيف حبيس، مدير عام مصرف الاسكان انطوان حبيب، نقيب الصيادلة جو سلوم، رئيس جامعة اللويزة الاب بشارة الخوري، رئيس بلدية جونية فيصل افرام، المطارنة أنطوان بو نجم وبولس مطر، الاباتي نعمة الله الهاشم، والاب جورج صقر، وفد من بلدية بيروت برئاسة ابراهيم زيدان، النقيب شكيب قرطباوي، النقيب بيار الاشقر، رؤساء الرابطة المارونية السابقين، نقيب اطباء الاسنان رونالد يونس، رئيس اتحاد بلديات المتن الجنوب كريم سركيس، رئيس الرابطة السريانية حبيب افرامن، رئيس كاريتاس الاب ميشال عبود، وفد من المجلس الماروني العام، رئيس جمعية المصارف سليم صفير، وفد من الجامعة اللبنانية، وفد من الجامعة اليسوعية ومستشفى اوتيل ديو، وفد من شركة "أبنية"، وفد من رابطة أل الحلو، وعدد من النواب الحاليين والسابقين، والوزراء الحاليين والسابقين، والمطارنة ورجال الدين، ورؤساء بلديات واتحاد بلديات.