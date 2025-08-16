زار رئيس الجمهورية اللبنانية جوزف عون سرية حرس رئاسة الجمهورية التابعة لقوى الأمن الداخلي، حيث كان في استقباله قائد السرية وعدد من الضباط والعناصر.

وخلال الجولة، تفقد الرئيس عون مبنى السرية واطّلع على سير العمل والمهامّ الموكلة إلى العناصر، كما عاين الآليات والعتاد المستخدمة في تنفيذ المهمّات.

وقد أثنى على الجهوزية العالية والانضباط الذي تميّز به عناصر السرية، مشيدًا بالدور المحوري الذي يؤدّونه في الحفاظ على أمن رئاسة الجمهورية، وعلى التزامهم التامّ في أداء واجباتهم.

وأكّد الرئيس عون دعمه الكامل للمؤسّسة الأمنية، مشدّدًا على أهمّية الجهوزية الدائمة في ظلّ الظروف التي تمرّ بها البلاد.