أدى المنخفض الجوي المسيطر حالياً على لبنان الى تساقط الامطار بغزارة في المناطق الساحلية والوسطية من محافظتي عكار والشمال، كما وتساقطت الثلوج على المرتفعات الجبلية اعتبارا من 1400 متر وما فوق عن سطح البحر وسط تدن ملحوظ بدرجات الحرارة.

وتشكلت على امتداد الساحل العكاري قاعدة كبيرة لسحابة المزن الركامي، واسمها العلمي Cumulonimbus، أثناء تساقط المطر منها بشكل يشبه "الشلال"، ويشير الناشط البيئي في جمعية درب عكار خالد طالب الى أن هذه الظاهرة تُسمى بـ الوشاح المطري أو Rain Shaft.

وأشار إلى أنها تحدث "عندما ترتفع الرطوبة بشكل كبير داخل السحابة وتتصارع داخلها التيارات الصاعدة والهابطة، فيهطل المطر منها بشكل مركز في منطقة واحدة او اكثر، كما هو ظاهر في الصور فوق البحر واجزاء من اليابسة".

المصدر: النهار