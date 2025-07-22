اندلع حريق صباح اليوم في غابة القلة أعالي جرد مشمش- عكار، عند الحدود المشتركة بين مناطق عكار والهرمل والضنية، التي تضم أعداد كبيرة من أشجار الأرز الظهرية والشوح الكيليكي.

تعتبر هذه المناطق صعبة المنحدرات ولا طرقات تمكن سيارات الإطفاء من بلوغ موقع الحريق.

ومن المرجح أن تكون مسببات الحريق إطلاق النار العشوائي الذي غالباً ما يؤدي لاندلاع حرائق في هذه المناطق الجردية البعيدة.

وناشد الناشطون البيئيون الجهات الرسمية المعنية التواصل مع قيادة الجيش لإيفاد طوافة عسكرية للعمل على إخماد النيران قبل تمددها خاصة في ظل هذه الظروف المناخية الحارة والرياح الجبلية التي غالباً ما تساهم في توسع رقعة النار.

وقد جرى وضع بركة مياه اصطناعية استعداداً لوصول الطوافة العسكرية التي أقلعت من قاعدة القليعات الجوية للعمل على إخماد النيران التي توسعت رقعتها وسط هذه الغابات، وحضر إلى محيط المكان اليات الدفاع المدتي لتزويد البركة بالمياه وعناصر فريق المستجيب الأول في اتحاد بلديات جرد القيطع.