رُفعت صورة الطوباوي إغناطيوس مالويان على شرفة بازيليك القدّيس بطرس في الفاتيكان، إيذانًا بقرب إعلان قداسته رسميًّا.

وتتواصل التحضيرات في ساحة القدّيس بطرس استعدادًا للقدّاس الاحتفاليّ الكبير الذي سيُقام صباح الأحد 19 تشرين الأوّل 2025، برئاسة البابا لاوُن الرابع عشر، ومشاركة رئيس الجمهوريّة جوزاف عون والبطريرك المارونيّ مار بشارة بطرس الراعي.

يُعدّ هذا اليوم محطّة تاريخيّة في مسيرة الكنيسة الأرمنيّة الكاثوليكيّة، إذ تُتوّج شهادة المطران الذي قدّم حياته دفاعًا عن الإيمان، ليبقى مثالًا خالدًا للشجاعة والرجاء وسط آلام شعبه.

وسيُعلن إغناطيوس مالويان قدّيسًا إلى جانب ستّة قدّيسين آخرين من مختلف أنحاء العالم.

وقد جاء هذا الحدث الرمزي ليُطلق من قلب الكرسي الرسوليّ نغمة الفرح والقداسة التي تنتظرها الكنيسة الأرمنية الكاثوليكية والعالم بأسره.

يُشار إلى أنّ مالويان نال في 6 آب 1896، سرّ الكهنوت وبدأ خدمته الكهنوتية في دير سيدة بزمار، حيث بقي قرابة عام ونصف، قبل أن يُكلَّف بالخدمة في مصر، متنقلاً بين الإسكندرية والقاهرة.

ثم أُرسل إلى القسطنطينية، حيث أمضى تسعة أشهر، ليعود بعدها إلى مسقط رأسه ماردين.

سار المطران مالويان على خطى المسيحيين الأوائل، ليدفع حياته ثمناً لإيمانه، ويسقط شهيداً وسط الكهنة والمؤمنين، بعد المجازر التي ارتكبت بحق الأرمن في 11 حزيران 1915.